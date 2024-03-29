Страны ЕС не пропустили транзитом автобус с детьми из Молдавии

Автобус с детьми из детской хоровой студии «Рапсодия» больше суток пытается выехать из Белоруссии и добраться на родину в Молдавию, сообщает РИА Новости.

Его не впускают Польша и Литва. Как заявила руководительница коллектива, заслуженная артистка Молдавской Республики Наталья Барабанщикова, сначала была попытка выехать из Бреста в сторону Польши, однако она не спустила автобус.

«Существует какой-то закон, о котором не знает никто в нашей стране, что мы не можем как транзитные пассажиры, поскольку мы не рейсовый автобус, выехать из Белоруссии. Наше посольство посоветовало нам проехать через Литву, с границы Литвы нас возвращают обратно в Белоруссию», — сообщила артистка.

Она отметила, что на границе Литвы автобус без объяснений продержали более семи часов.

«Вернуться в Молдавию мы не можем никак, нас охраняют автоматчики, дети хотят в туалет, никого не выпускают… Помогите нам, посоветуйте нам, просто спасите наших детей», — просит Барабанщиков.

В автобусе в качестве сопровождающего лица также находится мама одного из детей Александра Подольская. Она сообщила, что к пограничному пункту выехал консул Молдавии в Белоруссии. Никаких официальных претензий к детскому хору не поступало.

Музыкальная хоровая студия «Рапсодия» 22 марта выступила со своим спектаклем в Варшаве, а затем отправилась с концертной программой в Белоруссию.