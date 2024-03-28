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Пентагон утверждает, что РФ проигнорировала предупреждение США о возможном теракте

Министерство обороны США утверждает, что Россия проигнорировала разведывательные данные американских спецслужб о возможном теракте.

Пентагон: Россия проигнорировала предупреждение США о возможном теракте
© globallookpress.com
"Разумеется, мы следуем принципу обязательного предупреждения. Таким образом, если у нас есть информация, которой, по нашему мнению, необходимо поделиться для спасения жизней невинных людей, мы это делаем", - сказал на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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Он напомнил о предыдущих заявлениях представителей американской администрации о том, что США якобы передали России информацию о готовящемся теракте.

"[Вопрос о том,] почему они предпочли проигнорировать ее, следует адресовать им", - сообщил Райдер, повторив версию, согласно которой теракт в концертном зале "Крокус сити холл" был осуществлен боевиками террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
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