Хуситы назвали число атакованных ими судов

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" с начала эскалации палестино-израильского конфликта атаковали в общей сложности 86 судов в Красном и Аравийском морях, а также в Индийском океане. Об этом заявил член политбюро радикальной организации Мухаммед Али аль-Хуси, выступление которого транслировал телеканал Al Masirah.

"К настоящему моменту были атакованы 86 судов", - сказал он, подчеркнув, что хуситы активно и эффективно продолжают поддерживать палестинское сопротивление. Аль-Хуси также сообщил о новом ракетном ударе мятежников по нескольким целям в городе Эйлат, расположенном на юге Израиля.

После обострения конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года хуситы заявили, что будут совершать атаки на Израиль и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока военная операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года мятежники атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.