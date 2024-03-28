Запад вновь сорвал запрошенное Россией заседание СБ ООН

Западные страны снова сорвали запрошенное Россией заседание Совбеза ООН, посвященное 25-летию агрессии НАТО против Югославии, пишет ТАСС.

По данным агентства, при голосовании по повестке дня заседания за проведение встречи по бомбардировке НАТО высказались шесть стран, включая Алжир, Китай, Россию и Сьерра-Леоне, воздержались девять.

Таким образом, заметили журналисты, российская повестка не получила необходимого уровня поддержки и была отклонена. Голосование проводилось по инициативе Франции.

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Напомним, что в понедельник, 25 марта, западные делегации, прибегнув к процедурным маневрам, сорвали запрошенное Россией заседание СБ, посвященное ситуации вокруг Югославии.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал действия западных стран «актом дипломатической агрессии».