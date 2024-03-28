Зеленский признал нежелание стран ехать на саммит по Украине из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не все страны хотят ехать на саммит по Украине в Швейцарии из-за отношений с Россией. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CBS.

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Зеленский заявил, что Киев готов к саммиту, однако теперь ему требуется согласие от партнеров. Этого сложно добиться, поскольку все союзники должны подтвердить участие в мероприятии.

«Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в своих отношениях между собой и Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты», — признал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад планирует организовать саммит в Швейцарии по Украине без участия России. По его словам, в ходе встречи предложенной Зеленским «формуле мира» придадут окончательный и неизменяемый вид.