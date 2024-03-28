В США оценили перспективы финансирования Украины после теракта в «Крокусе»

В США оценили перспективы дальнейшей помощи Украине после теракта в «Крокус Сити Холле». Как заявил источник РИА Новости в Конгрессе, пока не ясно, окажет ли атака влияние на одобрение финансирования.

© Pixabay

Собеседник агентства напомнил, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение проект резолюции об отстранении от должности спикера Палаты представителей Майка Джонсона в связи с вынесенным на голосование проектом бюджета, включающим выделение средств для Киева.

«Честно говоря, трудно сказать. Республиканка Грин пригрозила дать ход ходатайству об отстранении, если законопроект о финансировании Украины будет вынесен на голосование», — отметил источник.

Зеленский признал нежелание стран ехать на саммит по Украине из-за России

Он добавил, что в данном вопросе первоочередное значение имеет вопрос о возможной смене спикера Палаты представителей.

Ранее Майк Джонсон пообещал не медлить с предоставлением Киеву в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле. Как уточнило агентство Associated Press, спикеру нужно определиться, насколько сильно он готов настаивать на одобрении нового пакета помощи, когда его лидерство внутри Конгресса находится под угрозой.