Нетаньяху заявил о захвате "стратегических активов" ХАМАС

Израиль захватил "стратегические активы" радикального палестинского движения ХАМАС в ходе военной операции в секторе Газа и намерен использовать их во время переговоров. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на встрече с семьями израильских заложников, удерживаемых радикалами.

"Мы захватили стратегические активы ХАМАС. Это еще один ключ к освобождению наших сыновей и дочерей. Мы контролируем север сектора и Хан-Юнис, рассекли сектор и готовимся к входу в Рафах. Чтобы вернуть всех [заложников], а не только часть, нужно с умом использовать эти активы в переговорах, которые я сам веду ежедневно", - заявил родным заложников Нетаньяху, чьи слова распространила канцелярия главы правительства.

При этом он не пояснил, о каких активах ХАМАС идет речь.