Президент Мексики ответил обвинившему его в невежестве лидеру Аргентины

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ответил назвавшему его "невежественным" главе Аргентины Хавьеру Милею. Он выразил удивление в связи с тем, что граждане этой южноамериканской страны смогли избрать такого лидера.

"Вы правы: я до сих пор не понимаю, как аргентинцы, будучи такими умными, проголосовали за человека неточного, презирающего народ и посмевшего обвинить своего земляка [Папу Римского] Франциска в том, что он "коммунист" и "представитель зла на земле", - написал Лопес Обрадор на своей странице в соцсети Х.

Таким образом от отреагировал на прозвучавшие ранее в интервью Милея телеканалу CNN заявления.

Президент Мексики добавил, что "речь идет о самом христианском Папе и защитнике бедных, которого когда-либо знал". Лопес Обрадор также выразил поддержку колумбийскому лидеру Густаво Петро, которого Милей в том же интервью назвал "террористом-убийцей".

26 марта в интервью испаноязычной версии телеканала CNN Милей допустил оскорбительные высказывания в отношении Лопеса Обрадора, которого он назвал "невежественным человеком".

Президента Колумбии Милей охарактеризовал как "террориста-убийцу", сославшись на его "партизанское прошлое". Петро в молодости был членом леворадикальной организации М-19, которая вела вооруженную борьбу против правительства.

В ответ на высказывания Милея власти Колумбии решили выслать аргентинских дипломатов из страны.