Вучич оценил ситуацию в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич назвал ситуацию в стране стабильной и безопасной, несмотря на его ранние заявления о полученных сведениях, угрожающих национальным интересам государства. Его слова приводит ТАСС.

Ранее Вучич заявил, что Сербию ожидают тяжелые дни. По его словам, Белград получил новости «напрямую угрожают жизненно важным национальным интересам и Сербии, и Республики Сербской (образование в Боснии и Герцеговине)».

«Ситуация стабильная и безопасная. Является ли она тяжелой? Да, весьма тяжелой, и об этом мы еще будем говорить, но я не хочу обсуждать это сегодня», — ответил Вучич на вопрос о его заявлении и решении политического комитета ПАСЕ одобрить вступление «парламента» непризнанного Косово в организацию.

Эти слова он сказал на осмотре строительства скоростной железной дороги от города Ниш до границы с Болгарией, которая финансируется за счет средств Евросоюза. Там он находится вместе с представителями правительства и главой делегации ЕС в Сербии Эммануэлем Жофре. В связи с этим, по мнению Вучича, было бы «несправедливо» к тем, кто финансировал проект строительства дороги, если бы он говорил о «чем-либо другом». Он уверен, что если бы он произнес хоть «одну фразу на эту тему, то это стало бы заголовком, а не то, сколько было построено и сделано».