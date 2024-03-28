В США сообщили, что направили данные об угрозе теракта в письменном виде

США утром 7 марта направили спецслужбам РФ в письменном виде сведения о подготовке в их стране теракта. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

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При этом он не стал уточнять, носили ли переданные сведения по определенным каналам, которые часто применялись предыдущим правительством США, детальный характер.

Кирби помимо этого заявил, что 8 марта США выложили на сайте американского посольства в РФ предупреждение об опасности посещения в Москве массовых мероприятий, включая концерты.

Ранее в СМИ со ссылкой на чиновников из европейских и американских служб безопасности появилась информация о том, что спецслужбы США не предоставили РФ всю имевшуюся у них информацию об угрозе теракта в "Крокус сити холле", опасаясь, что власти России могут узнать об их источниках разведданных или их методах работы.

До этого директор ФСБ Александр Бортников указывал, что к теракту в "Крокус Сити Холле" могут быть причастны США, Великобритания и Украина.

Теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, еще 360 пострадали.

Правоохранители задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

СК РФ также сообщил о задержании еще одного подозреваемого, который участвовал в финансировании террористов, напавших на "Крокус Сити Холле". Теперь следствие будет ходатайствовать об аресте злоумышленника.