В Белом доме заявили о продолжении поиска возможностей для обмена Гершковича

США продолжают искать возможности для обмена обвиняемого в РФ в шпионаже журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

На вопрос о том, продолжают ли США искать возможности для проведения обмена заключенными с РФ, который включал бы Гершковича, Кирби ответил: "Да". Каких-либо дополнительных подробностей он не привел.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Кремль не располагает информацией о том, когда может начаться суд над Гершковичем.

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal Гершкович был арестован в России по делу о шпионаже. По информации Центра общественных связей ФСБ России, действуя по заданию американской стороны, он вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России. В связи с этим журналист был задержан в конце марта прошлого года в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено дело по ст. 276 Уголовного кодекса (УК) РФ (шпионаж). Если Гершковича признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину он не признает.