Haaretz: Израиль создает на границе с Газой буферную зону

Армия обороны Израиля создает на границе с сектором Газа буферную зону обеспечения безопасности, которая может занять около 16% территории анклава. Об этом сообщила израильская газета Haaretz.

По данным издания, ширина буферной полосы вдоль границы составит около 1 км. Как отмечается в анализе спутниковых снимков, которые приводит газета, все постройки в этой зоне разрушаются.

Кроме того, газета утверждает, что Израиль планирует разделить сектор Газа на две части - северную и южную. Для этих целей израильские силы создают еще одну специальную буферную полосу - так называемый Нецаримский коридор, он пересекает сектор с запада на восток и позволяет контролировать перемещения населения. В этом месте ширина сектора Газа с учетом создания буферной зоны вдоль границы составит лишь 5,5 км.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.