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В Ираке уничтожили одного из главарей «Исламского государства»*

Высокопоставленного командира ИГ (организация запрещена в России) («Исламское государство»), отвечавшего за переброску террористов и вооружения в Ираке и Сирии, ликвидировали. Об этом сообщило Объединенное оперативное командование ВС Ирака, передает Shafaq News.

В Ираке уничтожили одного из главарей «Исламского государства»*
© Газета.Ru
«<...> силы ликвидировали террориста Самира Хидра Шарифа Шихана ан-Намрави», — уточнили в заявлении командования.

В публикации отметили, глава ИГ командовал боевиками, участвовавшими в операциях против мирных жителей иракской провинции Анбар.

Накануне иракское ополчение поставило американским властям ультиматум о выводе войск из страны до конца текущей недели под угрозой нападения на американские объекты. Генсек организации Файлак аль-Ваада аль-Садик Шейх Мохаммед аль-Тамими заявил, что они располагают ракетами большой дальности, а также «умными» дронами.

До этого отряды ополченцев-шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака» обстреляли аэродром в Харраб-эль-Джейре, где размещены Вооруженные силы США.

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