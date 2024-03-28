В Ираке уничтожили одного из главарей «Исламского государства»*

Высокопоставленного командира ИГ (организация запрещена в России) («Исламское государство»), отвечавшего за переброску террористов и вооружения в Ираке и Сирии, ликвидировали. Об этом сообщило Объединенное оперативное командование ВС Ирака, передает Shafaq News.

© Газета.Ru

«<...> силы ликвидировали террориста Самира Хидра Шарифа Шихана ан-Намрави», — уточнили в заявлении командования.

В публикации отметили, глава ИГ командовал боевиками, участвовавшими в операциях против мирных жителей иракской провинции Анбар.

Накануне иракское ополчение поставило американским властям ультиматум о выводе войск из страны до конца текущей недели под угрозой нападения на американские объекты. Генсек организации Файлак аль-Ваада аль-Садик Шейх Мохаммед аль-Тамими заявил, что они располагают ракетами большой дальности, а также «умными» дронами.

До этого отряды ополченцев-шиитов из движения «Исламское сопротивление Ирака» обстреляли аэродром в Харраб-эль-Джейре, где размещены Вооруженные силы США.