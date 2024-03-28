Зеленский пожаловался на переключение внимания с Украины на Газу

Украинский президент Владимир Зеленский вновь пожаловался на мировое переключение внимания с Киева на сектор Газа. В интервью американскому телеканалу CBS он заявил, что США переориентировали свою помощь и теперь не дают должного внимания Украине.

© Lenta.ru

«Это [ситуация в секторе Газа] отвернуло внимание от Украины. Это факт. Когда теряется внимание от нашего региона и переходит на другой регион, это, очевидно, хорошо для России», — сказал Зеленский, добавив, что Россия прекрасно понимает, что мир отвлечен от российско-украинского конфликта.

Общаясь с журналистами, украинский лидер вновь подчеркнул, что его страна нуждается в помощи Соединенных Штатов и без нее не сможет долго удерживать линию фронта.

Ранее Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины не готовы к обороне в случае крупного наступления Вооруженных сил России. Он считает, что украинским войскам не удастся сдержать крупное наступление, которое в Киеве ожидают в ближайшие месяцы.