Чрезвычайное заседание Совета Украина - НАТО на уровне послов состоялось по инициативе Киева в штаб-квартире альянса в Брюсселе. Об этом сообщила миссия Украины при НАТО в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). ТАСС

Уточняется, что заседание было созвано в связи с ударами по объектам критической инфраструктуры Украины. RT на русском

22 марта по энергетической инфраструктуре Украины был нанесен массированный удар. Девять регионов страны атаковали 63 дрона и 88 ракет. Под ударом оказались гидросооружения и дамба ДнепроГЭС в Запорожской области, там возник пожар. Харьков почти полностью остался без электричества. Газета.Ru