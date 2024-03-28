Польша сделала заявление о после РФ из-за инцидента с ракетой

Ответ Польши на нарушение воздушного пространства якобы российской ракетой не затронет посла РФ в Варшаве Сергея Андреева. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский. Российская газета

"Я думаю, он выполняет очень важную роль, напоминая нам о том, <...> с чем мы имеем дело", - ответил министр на вопрос, не планирует ли Польша высылать посла РФ. Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что между Варшавой и Москвой установлены дипломатические отношения. "Когда мы захотим ответить, это будет не на уровне посла", - добавил Сикорский. ТАСС

Ранее польский МИД вызывал Андреева для беседы по поводу якобы российской ракеты, нарушившей воздушное пространство Польши. Однако дипломат отказался от визита в ведомство. По словам Андреева, подобные беседы бессмысленны без предъявления Варшавой убедительных доказательств российского участия в инциденте. Lenta.ru