Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что лично заявила Эммануэлю Макрону о несогласии с его предложением об отправке сухопутных войск на Украину. Об этом сообщает телеканал Rete4. Газета.Ru

«Я не разделяю точку зрения Макрона, я сказала ему об этом. Я не согласна с ним и убеждена, что нужно быть внимательными к тону высказываний», — подчеркнула премьер. RT на русском

19 марта, накануне заседания Европейского совета, в своем обращении к итальянскому Сенату Мелони заявила следующее: "В последние дни было много дискуссий о прямом вмешательстве в Украину. Я пользуюсь возможностью, чтобы повторить, что мы выступаем против подобной инициативы, так как отправка солдат (НАТО. - Ред.) может спровоцировать эскалацию конфликта". Российская газета