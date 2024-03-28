Власти Киргизии сменили подаренный Россией "Ту-154М" на Airbus

Киргизские власти приобрели самолет А-320, выпущенный в 2002 году, для поездок первых лиц государства, в том числе президента. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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"В Киргизскую Республику прибыл самолет Airbus A320 - новый борт номер 1. В международном аэропорту Манас (Бишкек) его встретил председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Киргизской Республики Акылбек Жапаров", - говорится в сообщении.

По словам главы правительства, республика "встала на путь развития", за счет республиканского бюджета закупаются специальная и военная техника, передовое медицинское оборудование и общественный транспорт.

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"Нам бы хотелось, чтобы мечты нашего народа жить безбедно на киргизской земле становились реальностью. Еще вчера за счет бюджета страны мы не могли даже подумать о приобретении той или иной техники, а сегодня мы закупаем вертолеты и самолеты", - цитирует Жапарова пресс-служба.

Купленный для президента Садыра Жапаров и других руководителей Киргизии самолет А-320 был выпущен в 2002 году. У кого он был приобретен, не сообщается.

До сих пор первые лица киргизского государства совершали зарубежные визита на Ту-154М, который был подарен Россией республике более 15 лет назад.