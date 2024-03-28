В Турции заявили о причастности иностранной разведки к теракту в «Крокусе»

Иностранная разведка могла помочь подготовить теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». О возможной причастности к атаке заявил официальный представитель правящей в Турции «Партии справедливости и развития» Омер Челик. Lenta.ru

"Этот теракт не произошел бы без разведывательной поддержки (иностранного) государства. «Исламское государство» (ИГ организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) не могло бы провести такой теракт в одиночку, у таких терактов есть спонсор", — сказал политик. News.ru

По его словам, существуют лобби, которые хотят продолжения конфликта на Украине. Газета.Ru

Представитель ПСР добавил, что Турция и Россия взаимодействуют в вопросах противодействия терроризму. Деловая газета "Взгляд"