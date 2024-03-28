Глава МИД Латвии подал в отставку из-за расточительности

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш подал в отставку на фоне скандала с растратой госсредств. Об этом пишет Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным издания, ожидается, что Кариньш покинет свой пост 10 апреля, чтобы 11 апреля Сейм смог проголосовать за нового министра иностранных дел.

Ранее Кришьянис Кариньш стал фигурантом возбужденного Генпрокуратурой уголовного дела по поводу возможной растраты средств при организации частных авиаперелетов в то время, когда он занимал пост премьер-министра, отмечает Sputnik Латвия.

Комментируя ситуацию, министр отметил, что ответственность за его перелеты лежала на Государственной канцелярии.

«Я полностью полагаюсь на работу правоохранительных органов и их компетентность оценивать решения, принятые Государственной канцелярией», - заверил он.

После начала спецоперации Кариньш активно выступал в поддержку Украины. В мае 2023 года он заявлял, что для достижения «прочного мира» Киев должен вступить в НАТО. Кришьянис Кариньш ушел с поста премьер-министра в августе 2023 года.