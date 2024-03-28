Талибы рассказали о местонахождении «Вилаята Хорасан»*

Боевики из группировки «Вилаят Хорасан» (ИГИЛ-Х, запрещенная в России террористическая организация) скрываются в основном за пределами Афганистана, в том числе и в странах Азии. Об этом сообщил глава политического офиса «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) в Катаре Сухейль Шахин в интервью РИА Новости.

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«Возможно, некоторые члены "Хорасана" и есть [в Афганистане], но вы же знаете, что "Хорасан" — это не только Афганистан, он также включает Пакистан, Индию, Иран, Центральную Азию... Сейчас они скрываются за пределами Афганистана, и вы знаете, что не все они являются гражданами Афганистана», — заявил Шахин.

В ходе этого же интервью Шахин сообщил, что талибы делают «свою часть работы и будут делать все, что в их силах», чтобы избавиться от «Вилаята Хорасан» и выгнать группировку с территории Афганистана.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Четверо террористов вошли в здание перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли концертный зал и скрылись на автомобиле, но позже были задержаны в Брянской области.

На следующий день после трагедии о причастности к теракту заявила группировка «Вилаят Хорасан», являющаяся афганским крылом «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).