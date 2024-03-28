МВД Польши: беженцев с Украины заставляют бесплатно работать

Украинские беженцы в Польше сталкиваются с тем, что владельцы центров размещения отбирают у них документы, удостоверяющие личность, и принуждают работать бесплатно, заявил заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык. Об этом пишет Rzeczpospolita, передает РИА Новости.

По словам замминистра, завтра в стране будет представлен законопроект, предполагающий отмену компенсации частным владельцам центров, где размещаются беженцы из Украины. Его разработало МВД страны.

Сейчас всем жителям Польши, которые бесплатно предоставляют украинским беженцам место проживания, направляют денежные средства - 40 злотых в день (около 10 долларов) за каждого человека.

Душчык отметил, что система в небольших домах «патологизировалась».

Ранее член палаты лордов Соединенного Королевства баронесса Джейн Скотт заявила, что в Великобританию въехало более 200 тыс. украинских беженцев.