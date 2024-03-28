Служба госбезопасности Азербайджана: Франция создает шпионскую сеть в стране

Франция начала формировать шпионскую сеть в Азербайджане. Как сообщает телеканал RT, об этом заявил глава азербайджанской Службы госбезопасности Али Нагиев.

Он отметил, что вместо того, чтобы поддерживать мир в регионе, Париж поставляет оружие и боеприпасы Еревану. Кроме того, через представителей своих спецслужб Франция привлекает к секретному сотрудничеству различных лиц и формирует шпионскую сеть. Она действует в ущерб интересам национальной безопасности Азербайджана. Нагиев подчеркнул, что Служба госбезопасности уже разоблачила эту деятельность и предприняла «необходимые и адекватные шаги».

Руководитель ведомства добавил, что французские власти продолжают подстрекать Армению «к очередной войне», реализуя свой план «по превращению Южного Кавказа в поле боя».

«Мы должны быть всегда готовы к новым вызовам и всевозможным сценариям негативных процессов, происходящих в нашем регионе, не терять бдительность в вопросах надёжного обеспечения безопасности», — заключил он.

Напомним, что в декабре 2023 года МИД Азербайджана объявил двух сотрудников посольства Франции в Баку персонами нон грата. В МИД Франции отвергли обвинения в нарушении норм дипломатической деятельности и в ответ выслали двух азербайджанских дипломатов.