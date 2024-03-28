В Польше предложили ввести военную подготовку для школьников

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в стране пока не планируют возвращать воинскую обязанность, но намерены ввести военную подготовку для учеников средней школы. Об этом сообщает TVN24.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что обязательная военная служба в Польше приостановлена, а не ликвидирована, поэтому при необходимости ее можно возобновить.

Он добавил, что добровольная служба в стране пользуется большой популярностью: к середине марта 2024 года на нее поступило более пяти тысяч солдат, это «абсолютный рекорд».

«Мы также планируем курсы, обучение и подготовку к опасным временам для выпускников школ», - заявил министр обороны.

Косиняк-Камыш отметил, что после окончания средней школы наступают длинные каникулы, которые можно использовать для военной подготовки. Обучение продлится от одного до двух месяцев и будет добровольным.

«Но мне кажется, что интерес к этому будет огромный, учитывая, сколько людей хотят пойти в армию», - подчеркнул министр.

Ранее издание Politico рассказало, что в странах НАТО пытаются экстренно справиться с потерей солдат. Этого трудно добиться во времена низкой безработицы, жесткой конкуренции со стороны частного сектора и расцвета удаленной работы.

Хорватия рассматривает возможность возвращения воинской обязанности, а Дания планирует распространить ее и на женщин. Германия отменила всеобщий призыв на военную службу в 2011 году, но теперь в стране возобновилась дискуссия о его возобновлении.