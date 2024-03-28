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NYT: США не передали РФ все данные о подготовке теракта, чтобы не выдать свои источники

Американские чиновники не поделились с российскими коллегами всеми данными о планируемом теракте в подмосковном "Крокус сити холле" из опасений, что в Москве могут раскрыть информантов американских спецслужб и методы их разведки. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Стало известно, почему США не передали РФ все данные о подготовке теракта
© РИА Новости

По ее информации, враждебные отношения между Вашингтоном и Москвой не позволили американским чиновникам делиться информацией о террористическом заговоре "сверх необходимого из опасений, что российские власти могут узнать об источниках или методах их разведки".

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