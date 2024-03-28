Кулеба обсудит «формулу мира» Зеленского в Индии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о начале своего визита в Индию. Об этом глава внешнеполитического ведомства страны написал на своей странице в социальной сети X.

Кулеба сообщил, что в Нью-Дели он прибыл по приглашению главы МИД Индии Субраманьяма Джайшанкара. Министр отметил важность украинско-индийского сотрудничества для Киева.

«Опираясь на диалог между [президентом Украины] Владимиром Зеленским и [премьер-министром Индии] Нарендрой Моди, мы будем уделять особое внимание [обсуждению] "формулы мира"», — добавил Кулеба.

О планирующейся поездке главы дипведомства Украины в Нью-Дели стало известно в середине марта. Уточнялось, что это первый визит представителей Киева в Индию с начала конфликта.

Ранее также Кулеба заявлял о сомнениях Индии в успехе встречи по Украине в Швейцарии без участия России. По его словам, Нью-Дели скептически относится к эффективности мирного саммита в таком случае.