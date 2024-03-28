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В Чехии предупредили Россию о «возмездии» из-за посла

В среду, 28 марта, правительство Чехии рассмотрит вопрос об отправке в Россию нового посла - нынешний посол Витезслав Пивонька уже более года находится в Праге. Осведомленный источник Lidovky.cz считает, что в РФ необходимо отправить дипломата, который способен отставить позицию Чехии и в то же время «понимает Россию».

Сейчас Чехию в Москве представляют дипломаты более низкого уровня. Отправка нового посла невозможна без официального обращения президента Чехии к главе России Владимиру Путину, отмечает издание. По версии Lidovky.cz, если РФ не согласится принять чешского посла, Москву будет ждать «возмездие». Издание отмечает, что в таком случае МИД Чехии может выслать из страны российского посла Александра Змеевского.

Пять сценариев появления французских войск на Украине

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «нельзя исключать» отправки европейских войск на Украину. Газета Le Figaro рассказала о пяти сценариях возможного присутствия французских войск в стране. Первый сценарий предполагает создание на Украине французских военных заводов.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявлял, что Париж может начать с производства на Украине запчастей для военной техники, а затем приступит и к производству снарядов. Газета подчеркивает, что такие заводы стали бы мишенью для российских сил. Второй сценарий - французские военные обезвреживают мины и готовят украинских специалистов. Генерал запаса Франсуа Шованси заявил Le Figaro, что в случае гибели этих военных властям пришлось бы «как-то оправдываться» перед общественностью. Третий сценарий допускает отправку французских военных в Одессу - на это недавно намекал Макрон. Речь может идти об обеспечения наземной и воздушной безопасности; генерал Шованси предупредил, что это вовлекло бы Париж в прямую конфронтацию с РФ. Четвертый сценарий - создание французскими войсками защитной зоны, это означало бы отправку военных в большем масштабе. Пятый вариант - участие французов в окопных сражениях вместе с украинцами; профессор права Жюлия Гриньон заявила, что это было бы равносильно объявлению войны России.

«Румынию втягивают в клуб самоубийц»

Сербское издание «Политика» рассказало, что Румыния вскоре окажется зажата между двумя военными блоками. США решили построить в Румынии новую военную базу, способную разместить до десяти тысяч солдат и членов их семей.

База станет настоящим маленьким городом с больницами, школами, торговыми центрами и спортзалами. На выбранной территории недалеко от черноморского порта Констанца уже находится база «Михаил Когэлничану», откуда взлетают самолеты НАТО. По версии «Политики», в будущем конфликты могут охватить Молдавию и довести нестабильность до границ Румынии. В России уже заявили, что «клуб самоубийц НАТО втягивает румынских граждан в авантюру, которая может закончиться фатально».

«Разрушенный мост ударил по лидерству США»

Газета The Washington Post назвала трагедию с разрушением моста в Балтиморе «испытанием для американского лидерства». Контейнеровоз, шедший под сингапурским флагом, врезался в одну из ключевых опор моста. В этот момент на мосту находилось несколько автомобилей и восемь строителей.

В то время, когда нация кажется все более разделенной, а политические институты США погрязли в склоках и сомнениях, эта трагедия должна заставить республиканцев и демократов «отбросить разногласия и задействовать самую сильную сторону Соединенных Штатов - их глубокий резервуар естественного оптимизма», призвала The Washington Post. Президент США Джо Байден уже пообещал, что федеральное правительство оплатит всю стоимость реконструкции моста. Хотя нынешний Конгресс, похоже, борется за звание наименее эффективного в истории, законодателям следует действовать быстро, чтобы распределить деньги, подчеркивает газета. По версии The Washington Post, это момент национального единства.

Bloomberg: США попросили Турцию помочь с производством снарядов

США ведут переговоры с Турцией об увеличении закупок взрывчатки, необходимой для производства артиллерийских снарядов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Западные страны сталкиваются с дефицитом на фоне глобального спроса на боеприпасы, отмечает агентство.

По данным агентства, США стремятся увеличить производства артиллерийских снарядов, пока союзники изо всех сил пытаются отправить на Украину столь необходимые ей боеприпасы. Как отмечает Bloomberg, если переговоры с Анкарой увенчаются успехом, Турция станет крупнейшим иностранным продавцом артиллерийских снарядов в США. Поставки турецкой взрывчатки сыграют решающую роль в производстве артиллерийских снарядов 155-миллиметрового калибра. Собеседник Bloomberg заявил, что с помощью поставок из Турции США смогут нарастить производство боеприпасов в три раза.