Бывший заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд не подавала в отставку — ее уволили, и одной из причин этого было то, что она срежиссировала теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Такое мнение выразил публицист Джимми Дор со ссылкой на экс-разведчика Тони Шафера.

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Бывший разведчик сообщал, что Нуланд обещала России «неприятный сюрприз». Более того, она произносила это дважды: второй раз она упоминала это, когда говорила о финансировании для Украины. Якобы на полученные деньги Киев сможет «дать отпор на востоке», а Путин «столкнется с некоторыми неприятными сюрпризами».

Шафер также указал на заявление официального представителя Пентагона Джона Керби, который якобы не имел информации о конкретных угрозах, публикуя предупреждение в начале марта для граждан США в России о возможных терактах на концертах.

— Мне рассказали, что одна из причин, по которой она покинула пост, — то, что она спланировала всё это. Эту провокацию в отношении России. Она зашла слишком далеко. Ей не стоило так поступать, — резюмировал Дор в эфире своего YouTube-канала Jimmi Dore Comedy.

Сообщения об угрозе террористической опасности были опубликованы 8 марта американским, британским, латвийским посольством. Они отмечали, что теракты могут произойти в течение 48 часов. Позднее Канада, Чехия, Швеция и Южная Корея предупредили своих граждан о риске терактов на территории России.

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. Число погибших продолжает расти. Подозреваемых в совершении теракта задержали. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».