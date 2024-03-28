МИД Швеции признал разрешение на вербовку в ВСУ посольством Украины

Посольство Украины в Стокгольме имеет право вербовать шведов для участия в боевых действиях. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Швеции Тумас Ванеск.

По его словам, такие действия украинских дипломатов не являются незаконными.

«Защита Украиной своей территориальной целостности соответствует международному праву. Участие шведских граждан в обороне Украины не является незаконным», - пояснил он.

При этом на сайте украинского посольства в Стокгольме содержится информация о приглашении иностранцев для вступления в так называемый «Интернациональный легион». Подобную ссылку можно найти и на сайтах других посольств Украины в Латвии, Финляндии, Исландии, США, Польши, Греции, Франции, Бельгии, Дании и Литве, отмечает агентство.

Ранее российские следователи установили личности более тысячи иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины. По оценке СК, всего к ВСУ присоединились около 2500 иностранных наемников. Больше всего среди них граждан Грузии - 366 человек, примерно по 250 человек - граждане Британии и США, еще 70 наемников - граждане Канады.