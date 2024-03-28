Минтруд Киргизии предупредил о вербовке через соцсети для совершения терактов

Активная вербовка граждан Киргизии, в том числе несовершеннолетних детей, для участия в террористических актах на территории России ведется как в соцсетях, так и в популярных мессенджерах, в том числе в Telegram. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минтруда Киргизии.

Представительство министерства труда, социального обеспечения и миграции в Российской Федерации обратило особое внимание на то, что вербовщики действуют «в основном через сайты знакомств».

«Вычисляют жертв, анализируя переписки в различных группах, по религиозным, культурным, национальным и другим социальным признакам, делают ставку на уязвимых людей, лиц, находящихся в депрессии или испытывающих какие-либо трудности», - говорится в заявлении пресс-службы.

Ведомство призвало граждан Киргизии, живущих в России, «не поддаваться на различные провокации» и контролировать своих детей. А также напомнило, что за участие в террористическом акте последует наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

22 марта в России произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Перед началом концерта группы «Пикник» в подмосковный концертный зал ворвались неизвестные мужчины в камуфляжной форме и открыли огонь по посетителям и персоналу, а затем подожгли здание. В результате теракта погибли 140 человек и не менее 180 получили ранения. Преступники попытались скрыться, но были задержаны. Ведется расследование.