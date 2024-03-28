Шредер заявил, что его дружба с Путиным может помочь разрешить конфликт на Украине

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что его дружба с президентом России Владимиром Путиным может помочь разрешить конфликт на Украине. Его слова приводит агенство DPA. Газета.Ru

"Мы разумно сотрудничали на протяжении многих лет. Возможно, это все еще может помочь найти решение на основе переговоров, другого пути я не вижу", - сказал он. Шредер полагает, что личные отношения бывают полезны для решения сложных политических проблем. "И поэтому я считаю совершенно неверным забывать все, что было позитивного между нами в политике в прошлом. Это не мой стиль, я этого и не делаю", - подчеркнул экс-канцлер. ТАСС

Ранее Шредер отверг критику его сотрудничества с российскими энергетическими компаниями после завершения политической карьеры. Lenta.ru