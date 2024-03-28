Сенатор США: Израиль из правового государства превратился в религиозно-фундаменталистское

Независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс раскритиковал политику Израиля при премьер-министре Биньямине Нетаньяху. Как сообщает The Independent, он считает, что Тель-Авив отказался от построения правового государства и переходит к религиозному фундаментализму.

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Сенатор отметил, что Израиль уже не является той страной, которая была 20-30 лет назад. Под руководством Нетаньяху государство постепенно становится религиозно-фундаменталистским формированием.

«Некоторые из парней у власти верят, что Бог сказал им, что они имеют право контролировать всю территорию», — сказал политик.

Напомним, что 27 марта специальный докладчик ООН по вопросам прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческа Альбанез сказала, что есть веские основания подозревать Израиль в геноциде палестинцев. По ее словам, речь идет о трех эпизодах преступлений с соответствующими намерениями.

Незадолго до этого Совбез ООН поддержал проект резолюции, подготовленный непостоянными членами Совета, с призывом к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана. Авторы документа считают, что это приведет к «устойчивому перемирию».