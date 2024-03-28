Японский журналист поразился обстановке в Мариуполе

Журналист японского издания Daily Shincho Ирия Итани, побывавший в Мариуполе, сообщил, что жители города не ощущают влияния конфликта на свою жизнь. Деловая газета "Взгляд"

«Пока автор находился в Мариуполе, город подвергся двум обстрелам. Однако жители Мариуполя по-прежнему считают сложившуюся у них ситуацию мирной», — отметил он. Lenta.ru

По словам Итани, он ожидал найти в городе множество проукраински настроенных граждан, однако признал, что его прогнозы совершенно не оправдались. RT на русском

По его словам, в магазинах города обстановка спокойная, а нехватки продуктов в них не наблюдается. Газета.Ru