Лукашенко приедет в Москву на саммит ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибудет в Москву для участия в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 8 мая. Об этом сообщил журналистам белорусский посол в России Дмитрий Крутой.

"8 мая у нас будут большие мероприятия, посвященные десятилетию ЕАЭС. И там уже будет принято решение, останется ли наш президент на мероприятии (параде Победы - прим. ТАСС), посвященному Дню Победы 9 мая", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что юбилейный саммит ЕАЭС пройдет в Москве 8 мая, Россия готова к мероприятию.

ЕАЭС начал функционировать в 2014 году - в мае того года в Астане главы России, Казахстана и Белоруссии подписали Договор о Евразийском экономическом союзе. В 2024 году организации исполняется 10 лет. Целью создания союза было обеспечение свободы движения товаров, услуг и рабочей силы между странами, а также проведение скоординированной политики в отраслях экономики.