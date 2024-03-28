Массовая драка произошла в аэропорту Парижа при попытке властей депортировать курдского активиста Фираза Коркмазу в Турцию. Как сообщает La Depeche, протестующие напали на колонну, которая сопровождала мужчину к самолету.

Инцидент произошел в общей зоне терминала № 1. Активисты считают, что в Турции Коркмазу грозят пытки и тюремное заключение. Выступающие против высылки пытались прорваться в зал ожидания, где в тот момент находился мужчина.

В результате между конвоирами, сотрудниками службы безопасности и протестующими завязалась потасовка. Разнять стороны удалось лишь после прибытия группы правоохранителей. Пострадали три человека из числа работников аэропорта — у них диагностировали легкие травмы.

В Париже прошли протесты против поставок оружия и отправки военных на Украину

Полиция начала расследование, однако пока никого не арестовала. Коркмазу успешно депортировали из страны. СМИ отмечают, что среди протестующих были несколько депутатов от коммунистических партий, которые также выступали против высылки курда в Турцию.