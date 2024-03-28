ООН подсчитала, сколько порций еды выбрасывается в мире ежедневно

В мире ежедневно выбрасывается более миллиарда порций еды - как в бедных, так и в богатых странах, хотя более 730 миллионов человек по всей планете голодают. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет ООН «Индекс пищевых отходов».

Эксперты ООН подсчитали, что в целом на Земле выбрасывается около пятой части продуктов. Иногда это вызвано расточительством и плохим планированием, иногда - отсутствием возможности охлаждать и хранить продукты. Стоимость выброшенной еды оценивается примерно в один триллион долларов в год.

Домохозяйства несут ответственность за большинство пищевых отходов мира - на семьи приходится около 60 процентов из одного миллиарда тонн продуктов, выбрасываемых ежегодно. На долю общепита в 2022 году пришлось 28 процентов выброшенной еды, а на розничную торговлю - около 12 процентов.

Еще 13 процентов продуктов «теряются» в цепочке поставок между сбором урожая и рынком, в основном из-за брака или порчи.

Как подчеркивает The Guardian, речь идет не только о трате природных ресурсов впустую. Выброшенная еда вносит большой вклад в климатический кризис и кризис биоразнообразия. На долю этих двух кризисов приходится около десяти процентов глобальных выбросов парниковых газов.

В ООН подчеркнули, что дикая природа вытесняется интенсивным земледелием - более четверти сельскохозяйственных угодий в мире отдается на производство продуктов, значительную часть из которых просто выбрасывают.

В некоторых странах, включая Британию, Австралию, Японию, Индонезию, Мексику и ЮАР, пищевые отходы существенно сократились с 2007 года. Япония сократила такие отходы почти на треть, а Британия - примерно на 18 процентов.

В 2022 году ООН и Всемирная торговая организация (ВТО) назвали одной из главных угроз человечеству голод. Глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявляла, что из-за украинского кризиса цены на продовольствие могут подскочить на 8-20 процентов.