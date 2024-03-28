Пока вы спали: новое требование Макрона и «шенген» для россиян от Румынии

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МО РФ заявило о срыве российскими артиллеристами ротации ВСУ на северском направлении

Ротацию Вооруженных сил Украины на северском направлении сорвали расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и гаубицы Д-30 группировки войск «Юг». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Военнослужащие расчетов выполнили одиночную и залповую стрельбу, накрыв площадные и одиночные цели.

Бухарест подтвердил, что россиянам будет впервые выдаваться «шенген» с 31 марта

С 31 марта Румыния впервые начнет оформлять гражданам РФ шенгенские визы, заявление можно будет подать во всех консульствах страны на территории России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство республики в Москве.

«Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», — отметили в дипломатическом представительстве.

Южная Корея ввела санкции против российской компании за связи с КНДР

Санкции против двух юридических и четырех физических лиц из-за их участия в отправке работников сферы информационных технологий КНДР за рубеж и получении валюты ввела Южная Корея. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на южнокорейское Министерство иностранных дел.

В публикации указывается, что юридические лица были связаны с отправкой специалистов из КНДР за рубеж, а физические — с отмыванием денег и другой «незаконной финансовой деятельностью», которая помогала КНДР получать иностранную валюту.

Делегация РФ сообщила, что русофобия в странах Прибалтики достигла апогея

Русофобия в странах Прибалтики достигла апогея, дискриминация русскоязычного населения легла в саму основу построения их государственности. К такому выводу пришла российская делегация на проходящей в Женеве 55-й сессии Совета ООН по правам человека, пишет ТАСС.

Дипломаты указали, что принятые в 2022 году поправки в миграционное законодательство Латвии направлены на «изгнание русскоговорящего населения из страны», так как теперь депортация грозит почти 1,2 тыс. лиц, не сдавших экзамен на углубленное владение латышским языком. Многие их них — лица старше 60 лет. Дипломаты при этом подчеркнули, что «Вильнюс и Таллин идут по стопам Риги».

Макрон потребовал пересмотреть соглашение о свободной торговле ЕС и Mercosur

Договор о свободной торговле между Евросоюзом и Южноамериканским общим рынком (Mercosur) должно быть пересмотрено, так как оно не учитывает климатические изменения. Такое заявление сделал президент Франции Эмманюэль Макрон во время своего визита в Бразилию, пишет ТАСС.