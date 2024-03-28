Индия и Китай пришли к соглашению по приграничным районам

Нью-Дели и Пекин согласились сохранять мир и спокойствие в приграничных районах и поддерживать регулярные контакты для решения возникающих на границе проблем. Об этом говорится в заявлении МИД Индии по итогам прошедшего 27 марта в Пекине 29-го заседания Рабочего механизма по консультациям и координации по вопросам границы между двумя соседними странами.

"Стороны провели углубленный обмен мнениями о том, как добиться полного размежевания и решить оставшиеся вопросы вдоль линии фактического контроля в западном секторе индийско-китайской границы", - говорится в документе.

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В тексте также отмечается, что Индия и Китай "согласились поддерживать регулярные контакты по дипломатическим и военным каналам, а также отметили необходимость поддерживать мир и спокойствие на местах в приграничных районах в соответствии с существующими двусторонними соглашениями и протоколами".

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. Отношения между Пекином и Нью-Дели резко обострились в мае 2020 года, когда в Восточном Ладакхе началось противостояние индийских и китайских военнослужащих. К нему привели столкновения у озера Пангонг-Цо между военнослужащими двух стран. Стычки повторились в июне в долине реки Галван и привели к потерям с обеих сторон. После серии переговоров на военном и дипломатическом уровнях Индия и КНР постепенно начали взаимный отвод войск из спорных районов на границе.