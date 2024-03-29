Байден сообщил о просьбе мировых лидеров не допустить победы Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что мировые лидеры попросили его не допустить победы бывшего американского главы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году. Его слова приводит ТАСС.

Байден указал, что с такой просьбой к нему обращался «почти каждый из мировых лидеров».

«Ты не можешь позволить Трампу победить, демократия поставлена на карту», — передал их слова он.

Байден отметил, что не является «таким уж особенным», но он не Трамп. Он считает, что мировые лидеры против экс-главы, потому что во время своего президентства тот «отошел» от НАТО и позволял России делать все, что она хочет. Байден назвал Трампа самым недемократическим президентом со времен Гражданской войны в США.

Напомним, что выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Байден и Трамп уже набрали необходимое количество голосов делегатов для выдвижения в качестве кандидатов на пост президента США.