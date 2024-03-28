Польша отозвала командующего Еврокорпусом

Министерство национальной обороны Польши приняло решение отозвать командующего Еврокорпусом (силами быстрого реагирования Евросоюза) генерала Ярослава Громадзиньского в связи с проводимой Службой военной контрразведки проверкой в его отношении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте польского оборонного ведомства.

"Служба военной контрразведки начала контрольную процедуру в отношении допуска к государственной тайне генерала Ярослава Громадзиньского в связи с получением новой информации по [этому] офицеру. В связи с этим было принято решение об отзыве генерала Громадзиньского с должности командующего Еврокорпусом и о его немедленном возвращении в страну", - говорится в тексте.

Никакой другой информации о причинах снятия генерала с занимаемой должности не приводится.

Генерал Громадзиньский был назначен командующим Еврокорпуса предыдущим руководством польского Минобороны в июне 2023 года.