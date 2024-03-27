Уголовное дело против главы Гагаузии передадут в суд

Материалы уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул будут направлены в суд на следующей неделе, рассказала руководитель Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин. Об этом пишет РИА «Новости».

Драгалин уточнила, что юрист, который ведет дело Гуцул, завершил процедуру сбора доказательной базы. Глава ведомства добавила, что в настоящее время он знакомит защиту с материалами дела.

«Само досье будет передано в суд уже на следующей неделе», — подчеркнула руководитель.

Ранее Евгения Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи встретилась с президентом России Владимиром Путиным и обсудила с ним политическую ситуацию в Молдавии.

В частности, глава Гагаузии сообщила российскому лидеру о «беззаконных действиях» властей республики, мстящих региону за гражданскую позицию и верность национальным интересам.