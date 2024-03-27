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Уголовное дело против главы Гагаузии передадут в суд

Материалы уголовного дела в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул будут направлены в суд на следующей неделе, рассказала руководитель Антикоррупционной прокуратуры Молдавии Вероника Драгалин. Об этом пишет РИА «Новости».

Уголовное дело против главы Гагаузии передадут в суд
© РИА Новости

Драгалин уточнила, что юрист, который ведет дело Гуцул, завершил процедуру сбора доказательной базы. Глава ведомства добавила, что в настоящее время он знакомит защиту с материалами дела.

«Само досье будет передано в суд уже на следующей неделе», — подчеркнула руководитель.

Ранее Евгения Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи встретилась с президентом России Владимиром Путиным и обсудила с ним политическую ситуацию в Молдавии.

В частности, глава Гагаузии сообщила российскому лидеру о «беззаконных действиях» властей республики, мстящих региону за гражданскую позицию и верность национальным интересам.

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