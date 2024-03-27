Трюдо заявил, что Канада укрепляет кибербезопасность, как и ее союзники

Власти Канады, как и их союзники, укрепляют кибербезопасность страны и сотрудничают со своими партнерами в этой сфере. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо журналистам во время посещения Ванкувера (провинция Британская Колумбия), его выступление транслировали национальные телеканалы. Заявление было сделано на фоне введения Великобританией и США санкций в отношении ряда китайских компаний и физлиц в связи с предполагаемыми киберпреступлениями.

"Очевидно, что мы также предпринимаем конкретные действия, чтобы противостоять этому [предполагаемым кибератакам КНР] и повышать устойчивость и надежность наших систем кибербезопасности", - сказал Трюдо, отвечая на вопрос, почему Оттава вслед за Вашингтоном и Лондоном не ввела аналогичные санкции.

Премьер-министр добавил, что Канада сотрудничает в этой сфере со своими партнерами по разведывательному альянсу Five Eyes, куда также входят Австралия, Великобритания, Новая Зеландия и США.

В понедельник США в координации с властями Великобритании внесли в санкционный список научно-технологическую компанию "Ухань сяожуйчжи", а также китайских граждан Чжао Гуанцзуна и Ни Гаобиня, якобы связанных с хакерской группировкой APT31. Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Госдепартамента, власти США предъявили этим лицам, а также еще пяти гражданам КНР обвинения в сговоре с целью совершения киберпреступлений. По утверждению американской стороны, ограничительные меры приняты ввиду причастности указанных лиц и компании к "злонамеренной киберактивности", якобы представляющей угрозу безопасности США.

Ранее канадский телеканал CBC сообщил, что фигуранты этих санкционных списков Великобритании и США якобы совершали кибератаки и на территории Канады.