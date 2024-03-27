Байден заявил о несуществующей железной дороге на упавшем мосту в Балтиморе

Президент США Джо Байден заявил, что ездил по обрушившемуся мосту в Балтиморе на работу на машине и поезде, хотя железной дороги на нем нет. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное СМИ.

Ошибку в своем заявлении Байден сделал 26 марта, когда говорил об обрушении моста в Балтиморе.

«Он заявил, что много раз ездил по нему на работу как на машине, так и на поезде», — говорится в тексте.

Эту оговорку Байдена охарактеризовали как «еще одну досадную оплошность», поскольку у упавшего моста нет и никогда не было железнодорожной ветки. В связи с этим президента США обвинили в попытке набрать политические очки за счет очередной трагедии в стране.

Напомним, что автомобильный мост Key Bridge в Балтиморе в американском штате Мэриленд обрушился 26 марта. В него врезалось судно, что и привело к обрушению. Установлено, что произошедшее является несчастным случаем.