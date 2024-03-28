В Польше прошли обыски по делу о российском шпионаже

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) провели обыски в рамках дела «о шпионаже в пользу России», в том числе в Варшаве. Об этом пишет РИА Новости.

В спецслужбе пояснили, что обыски были проведены 27 марта на территории Варшавы и Тых «в рамках расследования шпионской деятельности в пользу Российской Федерации», которая направлена «против государств и органов ЕС».

В результате были изъяты 48,5 тысяч евро и 36 тысяч долларов, а также ряд электронных носителей и мобильные телефоны. Сотрудники ABW также «задокументировали действия, направленные на организацию в странах ЕС пророссийских инициатив и кампаний в СМИ».

В ABW отметили, что такие действия «являются результатом международного сотрудничества с рядом европейских служб, в частности, с партнерами из Чехии».

В рамках расследования также был выявлен «интернет-портал международного масштаба voice-of-europe.eu», на котором публикуются статьи, в том числе и по украинскому кризису, с «предвзятым пророссийским подтекстом».

Ранее Сейм Польши принял поправку к закону «О защите Отечества», который предполагает запрет на съемку ряда объектов без соответствующего разрешения. Таким образом власти решили бороться со шпионами. За нарушение запрета грозит наказание — штраф, арест или конфискация оборудование.