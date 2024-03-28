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В Британии назвали условие по экстрадиции Ассанжа

Член палаты лордов Ричард Балф сообщил, что Великобритания не выдаст Соединенным Штатам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до тех пор, пока есть угроза смертной казни. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

В Британии назвали условие по экстрадиции Ассанжа
© Lenta.ru
«Я убежден, что правительство Великобритании не захочет экстрадировать Ассанжа без четкого понимания, что не будет вынесено решение о смертной казни [в США]», — рассказал Балф.

26 марта Высокий суд Лондона одобрил прошение Джулиана Ассанжа и вынес решение в его пользу. Основатель WikiLeaks сможет продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.

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