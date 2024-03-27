Миддлтон обратилась к Уильяму после сообщения об онкологии

42-летняя супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон обратилась к мужу в своей публичной речи, назвав его источником своего утешения, пишет Daily Mirror. Принцесса Уэльская отметила, что диагноз стал для нее «огромным шоком» и что у них с Уильямом ушло много времени, чтобы справиться с ситуацией «ради их молодой семьи».

То, что Уильям рядом со мной, является отличным источником утешения и уверенности. Это так много значит для нас обоих. Мы с Уильямом сделали все возможное, чтобы справиться с ситуацией. Как вы можете себе представить, на это ушло время, — сообщила Миддлтон.

Ранее сообщалось, что пока Миддлтон проходит лечение от онкологии, ее родители помогают королевской семье с воспитанием детей, о чем сообщил королевский биограф Дункан Ларкомб. По словам эксперта, родители создают для Кейт ощущение комфорта, стабильности и спокойствия, а также активно поддерживают принца Уильяма, и она это очень ценит.

Ранее британская герцогиня заявила, что врачи обнаружили у нее рак. Она призналась, что также перенесла хирургическую операцию в рамках программы по лечению онкологического заболевания. Позднее стало известно, что герцогиня покинула свой дворец в Виндзоре и уехала в неизвестном направлении вместе с семьей.

22 марта Миддлтон рассказала, что перенесла хирургическое вмешательство, связанное с онкологическим заболеванием. Принцесса сообщила, что эта неожиданная новость стала большим ударом для ее семьи, и отметила, что родные делают все возможное, чтобы помочь ей справиться с болезнью.