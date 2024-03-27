Армения объяснила отказ поддержать заявление ОДКБ о теракте в «Крокусе»

Армения не присоединилась к заявлению Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), осуждающему теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом заявила пресс-секретарь председателя армянского парламента Нелли Гулян.

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Причиной отказа присоединиться к заявлению стала заморозка членства страны в организации.

— Армения заморозила членство в ОДКБ. Со стороны ОДКБ было предложение армянской стороне, мы его отвергли, — заявила Гулян.

Парламентские делегации государств-членов ОДКБ выступили с совместным заявлением, в ходе которого решительно осудили теракт в «Крокус Сити Холле», поддержав российскую трактовку трагедии, передает портал News.am.

Ереван приостановил свое участие в ОДКБ, о чем сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян. «Вечерняя Москва» выяснила у политолога Юрия Светова, почему Армения приняла такое решение и какие могут быть из-за этого последствия.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия обсуждает с армянским руководством втягивание республики западными странами в свой антироссийский курс, чтобы предупредить Ереван о возможных рисках.