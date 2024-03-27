Армения не присоединилась к заявлению ПА ОДКБ о теракте в «Крокусе»

Армения не стала присоединяться к заявлению Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), осуждающей теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Национального собрания (НС) республики Нелли Гулян. Lenta.ru

«Предложение было отклонено ввиду заморозки участия страны в организации», — заявила она. Газета.Ru

Она пояснила, что отказ Армении присоединиться к заявлению о теракте в Подмосковье был связан исключительно с вопросами по ОДКБ. Как заявила Гулян, относительно трагедии в «Крокус Сити Холле» в руководстве республики заняли четкую позицию. В частности, спикер парламента Ален Симонян выразил соболезнования в своем Telegram-канале. News.ru