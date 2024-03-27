Армения не стала осуждать теракт в «Крокусе»

Власти Армении не присоединились к заявлению Парламентской ассамблеи ОДКБ, которая осудила теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, заявила пресс-секретарь спикера парламента республики Нелли Гулян. По ее словам, которые приводит Sputnik Армения, Ереван отклонил предложение ОДКБ, поскольку государство заморозило свое участие в организации.

Армянской стороне предложили присоединиться к заявлению, однако предложение отклонили, поскольку страна заморозила свое участие в организации, — сказала Гулян.

Она пояснила, что отказ Армении присоединиться к заявлению о теракте в Подмосковье был связан исключительно с вопросами по ОДКБ. Как заявила Гулян, относительно трагедии в «Крокус Сити Холле» в руководстве республики заняли четкую позицию. В частности, по ее словам, спикер парламента Ален Симонян выразил соболезнования в своем Telegram-канале.