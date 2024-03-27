Фермеры Польши намерены собрать подписи для отставки правительства
Польские фермеры планируют начать сбор подписей за отставку правительства. Об этом рассказал один из лидеров протеста фермеров Люблинского воеводства Кшиштоф Хмель, пишет РИА Новости.
Он призвал присоединиться к этой инициативе всех поляков, работающих в сельском хозяйстве.
«На следующей неделе мы встречаемся в Варшаве и начинаем сбор 100 тысяч подписей под общественным проектом об отставке правительства», - пояснил Хмель.
Он также предупредил, что фермеры могут возобновить массовые протесты после выборов в органы местного самоуправления, которые намечены на 7 и 21 апреля.
По словам Кшиштофа Хмеля, активисты могут начать блокировать дома парламентариев, которые придерживаются экологической политики ЕС, сообщает ТАСС.
Уже несколько месяцев в Польше проходят акции протестов фермеров. Они требуют от властей прекратить импорт в страну сельскохозяйственной продукции с Украины и отказаться от экологических планов Евросоюза по сокращению выбросов в атмосферу до нуля. При этом протестующие несколько раз высыпали украинское зерно из вагонов, а также блокировали пункты пропуска на границе двух стран.